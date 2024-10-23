Galatasaray'dan Elfsborg'a Dramatik Zafer - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Elfsborg'a Dramatik Zafer

Mertens, karşılaşmanın dizilişine adaptasyon sağlayacaklarını ve şampiyonluk hedeflerini vurguladı.

23.10.2024 21:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da futbolculardan Dries Mertens, "bugünkü karşılaşmanın dizilişine gelecekte daha adapte olabileceklerini" söyledi.

Dries Mertens, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başındaki 5-0'lık yenilgiden dolayı Beşiktaş maçına daha motive olduklarını belirten Mertens, "Mağlubiyet, lige başladığımızda da bize ekstra bir motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Biz de iyi bir takım olduğumuzu maçlarda gösterdik." diye konuştu.

Bu sezon takım olarak öne geçtikleri maçlarda çok gol yedikleri hatırlatılan Dries Mertens, "Bu duruma dikkat etmemiz lazım. Neden bu kadar gol yediğimizi ben de bilmiyorum. Bilsem söylerdim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in zorlu geçeceğini dile getiren Belçikalı orta saha, "Beşiktaş, iyi oyuncular aldı. Fenerbahçe de aynı şekilde iyi transferler yaptı. Samsunspor'un da iyi oyuncuları var. Bizim yapmamız gereken performansımızı ortaya koyarak daha iyisini yapmak. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Üçüncü senemde de şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Maçtaki dizilişi değerlendiren Mertens, şu yorumu yaptı:

"Maçtaki diziliş, hocamızın daha önce düşündüğü ve uygulamak istediği bir dizilişti. 3'lü savunmaya karşı daha rahat olacağımızı düşündü. Detaylarını ona sormak lazım. Gelecekte bu dizilişe daha adapte olabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA

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