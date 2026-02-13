Galatasaray\'dan Evinde 30 Maçta 24 Galibiyet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 30 karşılaşmada 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Uzun süredir Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bunu eflatun-sarılılar karşısında da sürdürdü. RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Cimbom, bu mücadelenin ardından yaptığı 30 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. - İSTANBUL