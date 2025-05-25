Galatasaray\'dan Fenerbahçe ve Ali Koç\'a göndermeli tişört

Göztepeli:

Bizde de maç oynanırken içeri girip insanları tahrik etmişti, sonra yerlerde yuvarlanmaya başlamıştı taklacı... Başka hiçbi kulüp başkanına bu tarz tepkiler olmadı ki kulübe saygıdan olmaz. Ama ağzı bozuk söylemleriyle her takım her statda aynı tepkilere maruz kalıyor. Utanç kaynağı resmen bir kulübün başkanı olarak temsil ediyorsun düştüğün hale bak :)