Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Anlaşma Tepkisi

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FENERBAHÇE Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray ile bu sezonki pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Ancak Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, ortada bir anlaşma olmadığını belirtti.

Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla okuduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."