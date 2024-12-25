Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek

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Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı yaptığı yabancı hakem açıklamasına Galatasaray'dan da destek geldi. Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.

25.12.2024 10:38
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Süper Lig devi Galatasaray, ezel, rakibi Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine destek veriyor.

GALATASARAY DA DESTEK VERECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, perşembe günü 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve Fenerbahçe ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi.

Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.

Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye destek

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Burak Şan:
    Penaltıbahçe artık haksız yere penaltı kazanamaz yabancı VAR gelsin 9 10 Yanıtla
  • monşer null:
    Yalaklar 2 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    FB liler desteklemez ama Aslan her zaman krallığını gösterir. 2 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Beşiktaş ne diyor bj işe....Yabancı da kurtaramaz mı diyor? Kulüp başkanları da yabancı olsun, frderadyon bsşkanı da olsun mu diyorlar. Toplumsal adalet duygumuz mu kayboldu, sözğmona müdlümanız vicdanlıyız ya, gavurların adaleyine teslim olmsyı yeğlemeye başladık. Eeeee..... 1 0 Yanıtla
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