Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye destek

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Süper Lig devi Galatasaray, ezel, rakibi Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine destek veriyor.

GALATASARAY DA DESTEK VERECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, perşembe günü 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve Fenerbahçe ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi.

Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.