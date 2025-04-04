Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Sert Cevap

Galatasaray Kulübü; Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlara ilişkin dün akşam yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL