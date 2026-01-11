Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız - Son Dakika
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız

Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
11.01.2026 22:36
Galatasaray\'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Haber Videosu

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'da transfer için gaza basıldı. Sarı kırmızılılar, Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz'i transfer ederek olumsuz havayı pozitife döndürmeyi hedefliyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da taraftarlar yönetime transferlerin yapılmaması nedeniyle tepki göstermişti. Negatif havayı pozitife dönüştürmek isteyem sarı-kırmızılı yönetim, transfer için vitesi yükseltti.

HEDEFTE FABIAN RUIZ VAR

Galatasaray, iki sezon önce ilgilendiği Paris Saint-Germainli futbolcu Fabian Ruiz için yeniden devreye girdi. Cadena SER'de yer alan habere göre; Sezon sonu özel maddenin devreye girmesiyle Fabian Ruiz'i transfer etmek isteyen her takım, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol orta sahayı kadrosuna katabilecek. Bu doğrultuda yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG'ye teklif yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız

TAKIMDAN AYRILMAYA SOĞUK

Sarı-kırmızılıların isteğinin aksine Fabian Ruiz'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Luis Enrique ile performansı yükselen ve takımın önemli isimlerinden olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.

SEZON PERFORMANSI

Fransız ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta sahaya çıkan Fabian Ruiz, 2 gol atarken 3 golün de asistini yaptı.

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız - Son Dakika

