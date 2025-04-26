Galatasaray'dan Finansal ve Tesisleşme Vurgusu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sportif başarı dışında finansal sürdürülebilirlik ve tesisleşmeye çok önem verdiklerini söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek'in finansal yapı, tesisleşme hamlesinin ve devam eden Galatasaray Adası, Riva, Florya, Mecidiyeköy, Aslantepe, Kemerburgaz projeleriyle ilgili sunumu yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Florya'da projesi için 14 firmanın ihale şartnamesini aldığını anlatan Özbek, "Florya çok önemli bir proje. Buradan gelecek paranın miktarı oldukça yüksek. Sizden ilk yetki aldığımızda Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) olan borcumuz yaklaşık 2 milyar 600 milyon liraydı. Yaklaşık 70 milyon dolara denk geliyor. Geçmişte yaptığımız sermaye artışından 1 milyar 700 milyon lira kaynak oluşturduk. Bunun 1,5 milyarını TBB'ye ödeyerek borcumuzu 1 milyar 300 milyon lira seviyesine indirdik. Artık TBB'ye ödememiz gereken 35 milyon dolar borcumuz var. Yaklaşık 35 milyon dolar vadesi geçmiş borcumuz var. Florya'dan gelen parayla bu borçlarımızı ödedikten sonra kalan parayı bir blokeli hesaba aktaracağız. Sadece getirisi futbol altyapısında ve amatör şubeler için kullanılacak. Eğer bir gün yönetim ana parayı kullanmak isterse genel kuruldan onay alması gerekecek." diye konuştu.

Kulübün borçlarının geçmişten geldiğini aktaran Özbek, "Bu borçlarımızın tasfiye edilmesi, kulübümüzün önünün açılması için ödemeleri yapmak zorundayız. Burada en önemli husus faiz sarmalından çıkmak. Sermaye artışında kaynaklanan 1,5 milyar lira ile TBB borcunun bir kısmı kapanınca yaklaşık 750 milyon liralık tasarruf sağladık. Ödeyeceğimiz faiz, 1,5 milyar liradan 750 milyon liraya düştü. Bizim için öncelik faiz sarmalından bir an önce çıkmak." ifadelerini kullandı.

"Riva'da 2. etaptan gelir beklentisi 230 milyon dolar"

Başkan Dursun Özbek, Riva'daki ikinci faz inşaatından 230 milyon dolar gelir beklediklerini söyledi.

Riva arazisinin yüzde 50'sindeki inşaatın tamamlandığını belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riva projesinin yarısı yapıldı ve satıldı. Orada bir yaşam devam ediyor. Birinci fazından yaklaşık 170 milyon dolar gelir elde ettik. Şimdi ikinci etabın inşasına başlanacak. Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde 140 bin metrekare (128 bin metrekare konut, 10 bin metrekare ticari alan) satılır alanda 554 villa ile ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor. İnşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta. İnşaat maliyetini biz ödeyeceğiz. Emlak Konut, pazarlama karşılığında bizden yüzde 5 alacak. Kalan yüzde 95'in bugünkü değeri 17 milyar 800 milyon lira. 890 milyon lira Emlak Konut'a ödenecek. Yaklaşık maliyet de 7 milyar 892 milyon lira. Maliyetler çıktıktan sonra kulübümüze gelecek miktar 9 milyar lira seviyesinde. Bunun burada kalacağını düşünmüyorum. Hesaplamalar en kötü şartlar dikkate alınarak yapıldı. Karımızın çok daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Bugünkü dolar kuruyla 230 milyon dolar yapıyor. İlk fazdan 170 milyon dolar, ikinci etaptan 230 milyon dolar olmak üzere Riva'dan 400 milyon dolar getiri bekliyoruz. 2017'de bu proje için yetki istediğimde asgari hasılatı 300 milyon dolar göstermiştik. Bugün 400 milyon dolara yükselmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu, bizim ve camiamız için sevindirici bir şey."

"Mecidiyeköy'den 400 milyon lira kar bekliyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Mecidiyeköy binasının rezidansa çevrilmesiyle ilgili bilgi de verdi.

Rezidanstaki dairelerin büyük kısmının satıldığından bahseden Özbek, "Şu an elimizde 56 konut, 6 da ticari alan var. Bugüne kadar yaptığımız satışlardan 1 milyar 300 milyon lira fon sağladık. Bunun zerresine dokunmadan Florya'daki 42 dönümlük araziyi satın aldık. Galatasaray'a getirisi çok yüksek olmuştur. Şimdi 2 firma ile görüşüyoruz. Kısa sürede inşaat başlayacak. 5-6 ay içinde sattığımız konutları teslim edeceğiz. Elimizdeki alanlardan elde edeceğimiz hasılat 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde. Bunun yapılması için 700 milyon lira harcamamız gerek. Sonrasında 400 milyon lira kar kalacak." şeklinde görüş belirtti.

"Kemerburgaz'da akademi tesisi 8 ayda bitecek"

Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kadın futbol ve akademi için inşaata başlanacağını dile getirdi.

Kemerburgaz'da A takım için dünya standartlarında bir tesisi yaptıklarını aktaran Özbek, "Kemerburgaz'daki toplam arazimiz 130 dönüm. A takım için kullandığımız alan 30 dönümü kapsıyor. Daha 100 dönüm arsamız var. Bunun içine yaklaşık 4 bin 500 metrekareye altyapı ve kadın futbola hizmet edecek akademi binası yapacağız. Ruhsatı alındı. Yaklaşık 8 ay içinde bu tesisi bitirip hizmete almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin ekonomik değerine vurgu yapan Özbek, akademi binasını uzun vadeli kiralayarak kulübün Sportif AŞ'ye olan yaklaşık 4,5 milyar liralık borcu kapatacaklarını belirtti.

"Aslantepe, Galatasaray'ın ikinci yüzyılının projesi"

Başkan Özbek, Aslantepe'nin Galatasaray'ın ikinci yüzyılının projesi olacağını kaydetti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden Vadistanbul'a inen 60 dönümlük arazide yapılacak projenin görsellerini paylaşan Özbek, "Aslantepe projesi, Galatasaray'ın ikinci yüzyılının projesidir. Bize verdiğiniz destekten bizi mahrum bırakmayın. Bunu da yapacağız. Bu çalışma bir hayalimizi yansıtıyor. Her şey bir hayalle başlamıştı. 2017'de de Kemerburgaz'da yeni tesisi hayal etmiştik. Bugün meyvelerini topluyoruz. Aslantepe projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarı çıkaracak. Tüm salon sporlarını bir arada toplayacağımız bir proje. Yaklaşık 150 bin metrekare inşaatı kapsıyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, birbirimizi sevdiğimiz zaman altından kalkamayacağımız bir proje yok." diye konuştu.

Tesisleşmenin önemine değinen Özbek, "Eğer bir dünya kulübü olduğumuzu iddia ediyorsak, bu mottoyu her gün, her yerde söylüyorsak bunları yapmak zorundayız. Tesisleşme, Galatasaray için en elzem konudur. Sportif başarının yanında iki konuya çok önem veriyorum. Birincisi finansal yapının sürdürülebilir olması. Onun için faaliyet dışı projeler gerçekleştirdik. İkincisi ise tesisleşme. Galatasaray'ın spordaki misyonuna uygun tesisleşmeyi yapmak zorundayız. Aslantepe projesiyle bunun startını veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlerin bunu sonuçlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Stattaki LED'lerden 10 milyon avro para kazanacağız"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki LED'leri artırarak senelik 3,5 milyon avroluk reklam gelirini 10 milyona çıkaracaklarını vurguladı.

Stat içinde yapılacaklarla ilgili animasyon izleten Özbek, "Stadımızda revizyon çalışmalarını hem maç sırasında daha keyifli bir an oluşturmak hem de ticari getiri sağlamak. Şu anda LED ekran kapasitemiz 357 metrekare alanımız var. Üst katlara 2 katlı LED ekleyeceğiz. Reklam alanlarımızı 357 metrekareden bin 743 metrekareye çıkartıyoruz. Bugün senede 3,5 milyon avro gelir sağlayan LED'lerden 10 milyon avro para kazanacağız. Yaklaşık 3,5 milyon avro harcamamız olacak. Bu, kasamızdan para çıkmadan ileriye dönük gelirlerle ödenecek." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, mağazacılıktaki gelişmeler, ürettikleri dijital projeler ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili de bilgi vererek konuşmasını sonlandırdı.