Galatasaray\'dan Futbola Adalet Çağrısı

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbola adaletin gelmesini istediklerini söyledi.

Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takımın oyuncularını ve teknik direktörlerini tebrik ederek sözlerine başlayan Metin Öztürk, şunları kaydetti:

"En büyük tebrik, taraftarımıza. Susmadan, bıkmadan bizi desteklediler. Federasyona ve hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarımızı tebrik ediyorum. 30 milyon taraftarımız, bizi radyo ve televizyondan takip etti. Geçen hafta, tüm kurullarıyla beraber federasyonu istifaya davet ettik. Ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivasspor maçında verilmeyen 3 kırmızı kart vardı. Ardından federasyon başkanının bizim başkanımızı tehdit etmesi de var. Biz, savcılığa başvurduk. Başkanımız da hak mahrumiyeti aldı. Hani kulüp başkanları sevk edilmeyecekti? Hani kulüp başkanları da haklarını savunabilecekti. Demek ki bu işler seçilene kadar. Kim bilir kimlere ne sözler verdiler."

"Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik"

Yedikleri 3. gole değinen Öztürk, "Top çizgiyi geçerse aut olur. Top çizgiyi geçti ama aut olmadı. İçeri girdi ve oynandı. Sonra rakibimiz 3. golü attı. VAR devreye girdi mi? Girmedi. O zaman VAR niye var? Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu federasyonun Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Hakemlerin, Merkez Hakem Kurulunun ve federasyonun adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray, alnının akıyla 3 puan aldı." diye konuştu.

Federasyonun vaatlerine kandıklarını vurgulayan Öztürk, "Tahkim Kurulundan istifalar oldu. Normalde yedeklerin gelmesi lazım ama dışardan başka atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Biz çıkacağız ve futbolumuzu oynayacağız. Galatasaray, Merkez Hakem Kuruluna ve federasyona rağmen 25. şampiyonluğu alıp gerçek 5. yıldızı formaya takacak. Biz bugün yine tüm federasyonu tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ediyoruz. Futbola adaletin gelmesini istiyoruz. Bunu da kazandığımız gün söylüyoruz. Biz sahada kalacağız, sahada konuşacağız ve sahada kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezası alan tek başkan olduğu belirterek, "Ertuğrul Başkan da ceza almıştı, daha ağır sözler söylediği halde. Para cezasıydı. Demek ki artık literatüre bir intikam kültürü de giriyor. Sonra racon kültürü de gelir her şeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Biz bu adaletsiz federasyonun bir an önce gitmesini istiyoruz"

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Öztürk, "Biz, bugünkü maça bakmıyoruz. Şampiyonluk konuşmak için çok erken. Diğer 18 takımın emeğine saygısızlık olur. Biz bu adaletsiz federasyonun bir an önce gitmesini istiyoruz. Herkes için, sadece Galatasaray için değil." diye konuştu.

Yabancı VAR konusu ile ilgili kendileriyle iletişime geçilmediğini belirten Öztürk, "Şu an yabancı VAR ve yabancı hakemi konuşmak çok erken. Biz şu an futbola adalet gelmesini bekliyoruz. Bugün auta giden bir topun VAR konusu olmaması, hakemin bunu VAR'a sormaması ya bir cahilliktir ya da kötü niyettir. Biz burada kötü niyet olduğuna inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Büyükekşi döneminde de haksızlıklara isyan ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Burada konu sadece şampiyon olacak takımlar değil. Avrupa'ya gidecek takımlar, küme düşecek takımlar belirleniyor. Onun için herkes için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnanılmaz şeyler yaşadıklarını dile getiren Öztürk, "Başkanımız, tehdit edildi. Tehdit için adalete başvurdu. Biz, Türk adaletine güveniyoruz. Türk adaletinin gerekeni yapacağından eminiz. Onlar da kendi adaletlerini ortaya koydular. Adaletsiz bir şekilde maça 2 saat kala Galatasaray başkanını cezalandırdılar. Galatasaray Kulübü başkanını ne bu federasyon ne de başka federasyon cezalandıramaz. Bundan evvel de başka başkanlar oldu. Toplanırsınız, topluca gidersiniz, biz de arkanızdan beyaz mendil sallarız." şeklinde konuştu.