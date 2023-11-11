 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray'dan Hatay maçında gözleri dolduracak hareket - Son Dakika

Galatasaray'dan Hatay maçında gözleri dolduracak hareket

11.11.2023 14:38  - Güncelleme: 14:58

Galatasaray, Hatayspor maçında sahaya ''6 Şubat'ı unutmayacağız'' pankartıyla çıkacak. Ayrıca sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin üstünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ve Taner Savut'un fotoğrafları olacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile bu akşam saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Depremzedeleri unutmayan Galatasaray anlamlı jestlere imza atacak.

DEPREMZEDELER MAÇA GETİRİLECEK

Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.

ATSU VE TANER SAVUT'UN FOTOĞRAFLARI OLACAK

Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar. Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un fotoğrafları olacak.

Galatasaray, Hatayspor, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Hatay maçında gözleri dolduracak hareket - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Süper Lig'de 7 gollü efsane maç! Kayserispor'un bileğini bükebilene aşk olsun
15:14 Dünya, Ibrahimovic golü atan Trabzonsporun'un yıldızı Onuachu'yu konuşuyor
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki zirvede böyle seslendi: Gazze'de birkaç saat değil, kalıcı barış gerek
14:43 Feyza Altun, Engin-Dilan Polat davasında hakkında konuştu: İlk duruşmada tutuksuz yargılanabilirler
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede
14:38 Galatasaray'dan Hatay maçında gözleri dolduracak hareket
14:37 Bakan Özhaseki'nin "deprem turisti" benzetmesi, muhalefet sıralarını ayağa kaldırdı
14:11 Hamas, İsrail askerlerini böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
13:35 Olay Türkiye'de yaşandı! Para dolu çantayı alıp kaçan 2 hırsızı böyle ezip öldürdü
13:18 Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 15:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Hatay maçında gözleri dolduracak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement