Galatasaray'dan Hatay maçında gözleri dolduracak hareket

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile bu akşam saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Depremzedeleri unutmayan Galatasaray anlamlı jestlere imza atacak.
Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.
Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar. Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un fotoğrafları olacak.
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