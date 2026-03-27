Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname çektiği yönündeki iddialar sonrası sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Genel Sekreter Eray Yazgan, söz konusu haberleri yalanladı.
Sabah'a konuşan Eray Yazgan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Bu tamamen menajerinin işgüzarlığı" ifadelerini kullandı.
Kulübün tüm futbolculara ödemelerini yaptığını vurgulayan Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısı göndereceklerini belirterek, "Ödemeleri yapmadan böyle bir belgeyi alabilir miyiz?" dedi.
Çıkan haberlerin kulübü ve başkan Dursun Özbek'i hedef aldığını savunan Yazgan, bu durumu "operasyon" olarak nitelendirdi.
Osimhen transferine dikkat çeken Yazgan, "75 milyon euro ödedik. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur" diyerek iddialara sert çıktı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok - Son Dakika
