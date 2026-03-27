Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok

27.03.2026 10:28
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çektiği iddialarını yalanladı. Yazgan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun tamamen Icardi'nin menajerinin işgüzarlığı olduğunu belirtti. Kulübün tüm futbolculara ödemelerini yaptığını ve 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısı göndereceklerini ifade eden Yazgan, çıkan haberleri 'operasyon' olarak nitelendirdi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname çektiği yönündeki iddialar sonrası sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Genel Sekreter Eray Yazgan, söz konusu haberleri yalanladı.

"ICARDI'NİN HABERİ BİLE YOK"

Sabah'a konuşan Eray Yazgan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Bu tamamen menajerinin işgüzarlığı" ifadelerini kullandı.

"ÖDEMELER TAM"

Kulübün tüm futbolculara ödemelerini yaptığını vurgulayan Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısı göndereceklerini belirterek, "Ödemeleri yapmadan böyle bir belgeyi alabilir miyiz?" dedi.

"BU BİR OPERASYON"

Çıkan haberlerin kulübü ve başkan Dursun Özbek'i hedef aldığını savunan Yazgan, bu durumu "operasyon" olarak nitelendirdi.

"4 MİLYON EURO BİZİM İÇİN BAHŞİŞ"

Osimhen transferine dikkat çeken Yazgan, "75 milyon euro ödedik. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur" diyerek iddialara sert çıktı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 10:30:14. #.0.4#
