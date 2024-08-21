Galatasaray\'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Müsabaka adete golle başladı.

YOUNG BOYS, 4 DAKİKADA ATTI

Ev sahibi takım, maçın başında hızlı gelişen atakta golü buldu. Ugrinic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Monteiro'nun vuruşu Muslera'nın önce ayağından sonra da elinden sekerek ağlara gitti. Bu gol ile Young Boys 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

İLK YARININ SONLARINDA FARK 2'YE ÇIKTI

Young Boys, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Monteiro,Ganvoula'nın savunma arkasına indirdiği topla savunma arkasına sarkarak önüne aldığı topu sert vuruşla ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. İlk yarı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.