Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti - Son Dakika
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Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düştü. 4. dakikada topu sarı-kırmızılıların ağlarına gönderen Monteiro, takımını 1-0 öne geçirdi. 25 yaşındaki futbolcu, 45+4. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü de atarak farkı 2'ye çıkardı.

21.08.2024 22:33
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Müsabaka adete golle başladı.

YOUNG BOYS, 4 DAKİKADA ATTI

Ev sahibi takım, maçın başında hızlı gelişen atakta golü buldu. Ugrinic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Monteiro'nun vuruşu Muslera'nın önce ayağından sonra da elinden sekerek ağlara gitti. Bu gol ile Young Boys 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
GÖRÜNTÜ: TRT1

İLK YARININ SONLARINDA FARK 2'YE ÇIKTI

Young Boys, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Monteiro,Ganvoula'nın savunma arkasına indirdiği topla savunma arkasına sarkarak önüne aldığı topu sert vuruşla ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. İlk yarı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray\'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser: Allah 5sarayın 2 yakasını bir araya getirmesin inşallah son 2 sezonda dönen fırıldaklıkları unutmadık eskiyi yazmıyorum bile 59 57 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Keşke o gece annenin yanına gitmeseydin 9 1 Ender Kervancıoğlu: Keşke yıldırım Demirören olsaydı. Şikeyi halı altına süpüren. Beşiktaşla Fenerbahçe şampiyon olabilsin diye olay off sistemi getiren. 7 1 Alparslan Dövücü: Ferhat krosu bu gs nereni acıttı açıkla aruk 5 1 Fatih Ersan: Maça Türk hakem lazım 0 3
  • Ender Kervancıoğlu: Sonuçta turu geçen Galatasaray olur. 40 40 Yanıtla
  • Çıpşak mıpşakoğlu: Gooool. işte bu! Young Boys, 4 olsun 5 olsun. 36 44 Yanıtla
  • ferhat eser: GOOOOOOOOOLLLLLL YOUNGBOYS 35 42 Yanıtla
  • Merdo: Kalbimiz yüreğimiz İsviçreli kardeşlerimizle atıyor.?????? 24 35 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Kollana Kollana bir yere kadar bu sezon için kabus dolu bir yıl olacak gülme komşuna gelir başına kendini dev aynasında görürsen sürekli elin oğluda böyle gerçekleri gösterir sana. 29 21 Yanıtla
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