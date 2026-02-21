Galatasaray'dan Konyaspor'a Yenilgi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, rakibin galibiyeti hak ettiğini belirterek "Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu." dedi.

Buruk, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u aldığı galibiyet için kutlayarak sözlerine başlayan Buruk, ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini söyledi.

Buruk, ikinci yarıya iyi başladıklarını vurgulayarak "Attığımız gole kadar bence oyunumuz iyiydi. Bence temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem VAR hakeminin tavsiyesi, hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle, görüşüme göre çok temiz bir gol, hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı." diye konuştu.

Kornerden yedikleri golden sonra yeşil beyazlıların coşkulu oyununa dikkati çeken Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu. Federasyon başkanımızın 'bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye sözleri var. Bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an ilk 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum."

"Değişiklikler de istediğimiz sonucu vermedi"

Bir gazetecinin devre arasında yapılan değişikliklere ilişkin sorusu üzerine Buruk, Mauro Icardi'nin sırtında tutulma olduğunu, kendini iyi hissettiğini söyleyince de ilk 11'de başlattığını dile getirdi.

Golcü oyuncunun maça iğneyle çıktığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi. O yüzde 100 olmadığını gördüğümüz için oyundan çıkardık. İkinci yarı hücumda az üretmemiz, yani giren oyuncuların da tam olarak yüzde 100 katkı verememesi.... Biraz da hücumu çok düşünmedik. Topa sahip olmayı, garanti pasları, geriden pasları, herkesin geriden gelip almak istediği pasları kullandık. Zaten çok kötü bir zemin var. Bu zemin üzerinde pas yapmak bütün oyuncuları için çok zor. Herkes kayıyor, düşüyor. Top çok sekerek geliyor. Yani bunun iki takım için de bu pasları yapmak zordu. O yüzden özellikle savunma arkası koşuları biraz daha düşünebilirdik. Zaten bunu yaptığımız bir pozisyonda gol attık, sayılmayan golde. İkinci yarı daha az ürettik. Değişiklikler de istediğimiz sonucu vermedi."