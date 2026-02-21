Galatasaray'dan Konyaspor'a Yenilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Konyaspor'a Yenilgi

21.02.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, iptal olan gol nedeniyle hakem hatalarına dikkat çekti, Konyaspor'u kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, rakibin galibiyeti hak ettiğini belirterek "Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu." dedi.

Buruk, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u aldığı galibiyet için kutlayarak sözlerine başlayan Buruk, ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini söyledi.

Buruk, ikinci yarıya iyi başladıklarını vurgulayarak "Attığımız gole kadar bence oyunumuz iyiydi. Bence temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem VAR hakeminin tavsiyesi, hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle, görüşüme göre çok temiz bir gol, hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı." diye konuştu.

Kornerden yedikleri golden sonra yeşil beyazlıların coşkulu oyununa dikkati çeken Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu. Federasyon başkanımızın 'bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye sözleri var. Bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an ilk 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum."

"Değişiklikler de istediğimiz sonucu vermedi"

Bir gazetecinin devre arasında yapılan değişikliklere ilişkin sorusu üzerine Buruk, Mauro Icardi'nin sırtında tutulma olduğunu, kendini iyi hissettiğini söyleyince de ilk 11'de başlattığını dile getirdi.

Golcü oyuncunun maça iğneyle çıktığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi. O yüzde 100 olmadığını gördüğümüz için oyundan çıkardık. İkinci yarı hücumda az üretmemiz, yani giren oyuncuların da tam olarak yüzde 100 katkı verememesi.... Biraz da hücumu çok düşünmedik. Topa sahip olmayı, garanti pasları, geriden pasları, herkesin geriden gelip almak istediği pasları kullandık. Zaten çok kötü bir zemin var. Bu zemin üzerinde pas yapmak bütün oyuncuları için çok zor. Herkes kayıyor, düşüyor. Top çok sekerek geliyor. Yani bunun iki takım için de bu pasları yapmak zordu. O yüzden özellikle savunma arkası koşuları biraz daha düşünebilirdik. Zaten bunu yaptığımız bir pozisyonda gol attık, sayılmayan golde. İkinci yarı daha az ürettik. Değişiklikler de istediğimiz sonucu vermedi."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Galatasaray, Okan Buruk, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Konyaspor'a Yenilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 00:31:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Konyaspor'a Yenilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.