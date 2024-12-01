Galatasaray'dan MHK Atamalarına Tepki - Son Dakika
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Galatasaray'dan MHK Atamalarına Tepki

Galatasaray\'dan MHK Atamalarına Tepki

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, MHK'nin atama kararlarını eleştirerek, 'İyi niyet görmüyoruz' dedi. Yazgan, hakem performanslarının Türk futbolunun geleceğine zarar verdiğini belirtti ve VAR atamalarını skandal olarak değerlendirerek, adalet çağrısında bulundu.

01.12.2024 18:58  Güncelleme: 19:04
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GALATASARAY Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Daha önce teknik direktörümüz Okan Buruk tarafından açıkça belirtilmesine rağmen MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz. Bu atamalar yalnızca sporun ruhuna değil, Türk futbolunun geleceğine, daha önemli güvenirliliğine de zarar vermektedir" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarında iyi niyet görmediklerini belirten Eray Yazgan, "MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın bir durum tespiti olarak rahatsızlığını açıkça dile getirmesine rağmen ısrarla, taraflı ve vasat altı hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize açıkçası kötü niyetin göstergesi olduğunu düşünmemizi sebep oluyor. Hakemler insanidir ancak sürekli tekrar eden yanlışlar birilerinin kasıtlı planlarının parçasıdır. Bunu açık açık görüyoruz. Daha önce teknik direktörümüz Okan Buruk tarafından açıkça belirtilmesine rağmen MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz. Bu atamalar yalnızca sporun ruhuna değil, Türk futbolunun geleceğine, daha önemli güvenirliliğine de zarar vermektedir. Ali Şansalan'ın yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçlarına atanmaması değil, atanamaması, Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem atamaları yapılması da çifte standardın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN YAPILAN VAR ATAMASI SKANDAL BİR KARARDIR'

Eyüpspor ile karşılaşacakalrı maça VAR hakemi olarak Erkan Engin'in atanmasıyla ilgili Eray Yazgan, "Bugün yapılan VAR hakemi ataması ise skandal bir karardır ve adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim, gerek Kasımpaşa maçındaki hissiyatımsı penaltı kararıyla gerekse de 6 Kasım'daki Legia Varşova - Dinamo Minsk maçında UEFA tarafından eleştirilen sarı kart müdahalesiyle tartışılmalı bir geçmişe sahiptir. Daha üst düzey lig tecrübesi olmadan VAR devreye gitmesiyle beraber VAR kadrosuna alınması burada defalarca hatalı kararlarıyla ön plana çıkması Türk futbolunda adalet mekanizmasının büyük bir yara aldığını göstermektedir. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da 100'e yakın maç oynandı. Bunların hiçbirinde Türk hakemine görev verilmedi. UEFA'nın bu tutumuna neden olan VAR hakemi, bugün bizim maçımıza atanması en hafif atanması skandaldır" sözlerini sarf etti.

Eray Yazgan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Milyonlarca taraftarın ahının üzerinizde olduğunu, bu kararı oturdukları koltuklarından verenler bir zahmet unutmasınlar. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığını üzülerek görmekteyiz. UEFA tarafından tenkit edilen, FIFA listelerine yalnızca kağıt üzerinde eklenen saha içindeki vasat altı performanslarıyla adalet anlayışını zedeleyen, hakem olduğunu iddia edilen kişi ve kişilerin artık kritik maçlara atanması bardağı doldurmuş, üstüne bir de taşırmıştır. MHK'nin, teknik direktörümüzün ve kulübümüzün haklı tepkilerine rağmen bu isimler üzerinde ısrarla durması Türk futbolunun tarafsızlığına gölge düşürmekte ve adil bir rekabet ortamını ortadan kaldırmaktadır. Türk futbolunun adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğine sürekli vurgulayan taraf olmaktan yorulmadık, yorulmayacağız. Tarih, adalet için mücadele edenleri yazar. Biz bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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