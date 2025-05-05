Galatasaray\'dan Osimhen\'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu

Trendyol Süper Lig'de 8 puan farkla lider olan ve ligin geri kalanında 4 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, sezon sonundaki kutlama hazırlıklarına şimdiden başladı.

OSİMHEN İÇİN DRONE İLE ÖZEL ŞOV

Sarı-kırmızılı yönetim, ligde mutlu sona ulaşılması halinde şampiyonluk kutlamalarının merkezine Victor Osimhen'i koyacak. Geçtiğimiz sezon yapılan kutlamalarda Mauro Icardi için gökyüzünde dronelarla Icardi silüeti oluşturulmuş, bu görsel şov tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Cimbom'un şimdi de sezonun yıldızı olan ve kariyer rekorunu kıran Osimhen için çok özel gösterilerin hazırlayacağı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ayrıca, yıldız isme kulüp ve taraftar için değerini gösterip gelecek sezonda da takımda kalma kararı almasını hedefleyecek.

BONSERVİS BEDELİ HAZIR, KARAR OSIMHEN'İN

Öte yandan Galatasaray, Napoli'nin Osimhen için istediği 75 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamaya hazır. Yönetim, hem sponsor anlaşmaları hem de kendi imkanlarıyla transferin maddi kısmını aştı. Adı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal başta olmak üzere Barcelona, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılan Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Mauro Icardi için geçtiğimiz sezon dronelarla hazırladığı Icardi silüeti;