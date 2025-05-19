Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi Büyüsü

- Muzaffer Aygün: "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir takım oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, çok önemli bir seneyi geride bıraktıklarını söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ve iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde oynadığı Kayserispor'u 3-0 yendi ve sezonun bitimine 2 hafta şampiyon oldu. Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde basın mensuplarına konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, "Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı, Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Çok önemli bir seneyi geçirdik. Bu sene, zor bir seneydi. Ekip olarak, yönetim olarak, camia olarak, taraftar olarak inanmıştık" şeklinde konuştu.

Yeni sezonun transferlerinin sorulması üzerine Aygün, "Yönetim olarak, scout ekibimiz olarak hepimiz dersimize iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ve iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrılacak arkadaşlarımızın yerine scout ekibimiz takipte. Dünyanın en iyi futbolcularını Galatasaray'da görmek için herkes bekliyor. Giden arkadaşlarımızın yerine arayışlarımız devam ediyor. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir ekip kurmak, önümüzdeki yıl da tekrar ligde başarılı bir ekip oluşturmak. Galatasaray Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kulüplerin arasında yer alması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" diye cevap verdi.