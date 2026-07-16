Galatasaray\'dan Sezon Hazırlıkları

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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