Galatasaray\'dan Sezon Hazırlıkları

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL