08:13 •
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı•
07:51 •
Texas Ulusal Muhafızları, düzensiz göçmenleri yakalamak için sınırı gece geçmeye çalışanları engelliyor•
07:21 • •
Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sol bek için aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Arjantinli Tagliafico'yu renklerine bağlamak istiyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Tagliafico'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Arjantinli sol bekin piyasa değeri ise 8 milyon euro.
Tagliafico bu sezon Lyon formasıyla 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı - Son Dakika