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Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sol bek transferi için Arjantinli futbolcu Tagliafico ile Lyon ile görüşmelere başladı. Tagliafico'nun piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
30.01.2024 - 08:54,  Güncelleme: 08:57
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Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sol bek için aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Arjantinli Tagliafico'yu renklerine bağlamak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Tagliafico'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Arjantinli sol bekin piyasa değeri ise 8 milyon euro.

1 KEZ GOL KATKISI VERDİ

Tagliafico bu sezon Lyon formasıyla 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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