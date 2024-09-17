Galatasaray'dan Tarihi Başlangıç!

Galatasaray, Süper Lig'de son 15 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.
Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda da İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde son 2 sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. "Cimbom" devamında Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u ise 5-0 mağlup etti.
Son olarak 3. haftadan ertelenen müsabakada Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı. Daha önce böyle bir başlangıcı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.
Galatasaray'ın geride kalan 15 sezondaki ilk 5 haftalık performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|2009-2010
|5
|5
|0
|0
|17
|4
|13
|15
|2010-2011
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|1
|9
|2011-2012
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|5
|10
|2012-2013
|5
|4
|1
|0
|15
|6
|9
|13
|2013-2014
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9
|2014-2015
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|2
|10
|2015-2016
|5
|2
|2
|1
|9
|6
|3
|8
|2016-2017
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|5
|11
|2017-2018
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|10
|13
|2018-2019
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|8
|12
|2019-2020
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|0
|8
|2020-2021
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|2
|7
|2021-2022
|5
|2
|2
|1
|8
|6
|2
|8
|2022-2023
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|2
|10
|2023-2024
|5
|4
|1
|0
|10
|2
|8
|13
|2024-2025
|5
|5
|0
|0
|17
|4
|13
|15
Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik adam oldu.
Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve birçok rekorun sahibi olan Buruk, Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yaptı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 5 maçını da kazanmasını bildi.
Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından (1998-1999 sezonu) Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör ünvanını aldı.
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