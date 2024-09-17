Galatasaray'dan Tarihi Başlangıç! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan Tarihi Başlangıç!

Galatasaray, Süper Lig'e 5'te 5 yaparak son 15 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

17.09.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de son 15 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda da İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde son 2 sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. "Cimbom" devamında Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u ise 5-0 mağlup etti.

Son olarak 3. haftadan ertelenen müsabakada Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı. Daha önce böyle bir başlangıcı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.

Galatasaray'ın geride kalan 15 sezondaki ilk 5 haftalık performansı şöyle:

SezonOGBMAYAv.P
2009-201055001741315
2010-201153026519
2011-2012531194510
2012-20135410156913
2013-201452307349
2014-2015531164210
2015-201652219638
2016-2017532094511
2017-201854101331013
2018-20195401146812
2019-202052216608
2020-202152126427
2021-202252218628
2022-2023531142210
2023-20245410102813
2024-202555001741315

Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik adam oldu.

Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve birçok rekorun sahibi olan Buruk, Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yaptı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 5 maçını da kazanmasını bildi.

Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından (1998-1999 sezonu) Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör ünvanını aldı.

Kaynak: AA

Fatih Terim, Galatasaray, Galatasaray, Okan Buruk, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Tarihi Başlangıç! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 00:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Tarihi Başlangıç! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement