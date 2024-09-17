Galatasaray'dan Tarihi Başlangıç!

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Galatasaray, Süper Lig'de son 15 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda da İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde son 2 sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. "Cimbom" devamında Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u ise 5-0 mağlup etti.

Son olarak 3. haftadan ertelenen müsabakada Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı. Daha önce böyle bir başlangıcı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.

Galatasaray'ın geride kalan 15 sezondaki ilk 5 haftalık performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y Av. P 2009-2010 5 5 0 0 17 4 13 15 2010-2011 5 3 0 2 6 5 1 9 2011-2012 5 3 1 1 9 4 5 10 2012-2013 5 4 1 0 15 6 9 13 2013-2014 5 2 3 0 7 3 4 9 2014-2015 5 3 1 1 6 4 2 10 2015-2016 5 2 2 1 9 6 3 8 2016-2017 5 3 2 0 9 4 5 11 2017-2018 5 4 1 0 13 3 10 13 2018-2019 5 4 0 1 14 6 8 12 2019-2020 5 2 2 1 6 6 0 8 2020-2021 5 2 1 2 6 4 2 7 2021-2022 5 2 2 1 8 6 2 8 2022-2023 5 3 1 1 4 2 2 10 2023-2024 5 4 1 0 10 2 8 13 2024-2025 5 5 0 0 17 4 13 15 Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik adam oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve birçok rekorun sahibi olan Buruk, Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yaptı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 5 maçını da kazanmasını bildi. Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından (1998-1999 sezonu) Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör ünvanını aldı.

Kaynak: AA