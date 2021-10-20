Üye Girişi
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir - Son Dakika

Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir

20.10.2021 17:04
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, taraftarın sevgilisi eski futbolcusu Felipe Melo'yu renklerine dahil etmek için yeniden harekete geçiyor. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek Brezilya futbolcu için sarı-kırmızılıların 1.5 yıllık sözleşme önerdiği ortaya atıldı. Deneyimli orta sahanın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

2011-2015 yıllarında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, büyük bir sevgi duyduğu sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşmak üzere. Sene sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın 1.5 senelik sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK

UOL Esporte'nin haberine göre; Galatasaray, Aralık ayında Palmeiras'la sözleşmesi bitecek Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. 38 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ve kabul etmek üzere olduğu ifade edildi. Deneyimli orta sahanın 1.5 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra futbolculuk kariyerine nokta koymak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir

Felipe Melo, Galatasaray, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi 07:58 MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor 07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği 07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 23:25 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi 22:55 Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı 22:10 İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? 19:13 Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?

Son Dakika Haberleri
08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracınız düzgün yere park et
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:41 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracınız düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracınız düzgün yere park et         
08:18
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü         
07:56
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi         
07:40
Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları         
00:56
Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok         
22:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 08:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement