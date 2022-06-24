Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Yeni teknik direktör Okan Buruk'un da talebiyle golcü arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetim Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgileniyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ YİNE KARŞI KARŞIYA

Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş saha içinin yanı sıra saha dışında da karşı karşıya geliyor. Altay'da forma giyen genç sol bek Kazımcan ile ilgilenen Beşiktaş bu transferde sonuca varamayınca, Galatasaray oyuncuyla masaya oturdu. Eyüpspor'un bonservisini aldığı futbolcu, iki yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray ve Beşiktaş, sadece Kazımcan transferinde değil, bugün yaşanan gelişmeyle Abdülkerim transferinde de karşı karşıya geldi. Bu transfer yarışında da kazanan Galatasaray oldu.

CENK ERGÜN NABIZ YOKLADI

Cenk Çınar'ın haberine göre, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Beşiktaş'ın anlaştığı ve haber beklediği golcü oyuncu Wout Weghorst için nabız yokladı. 29 yaşındaki oyuncuyla yakın temas gerçekleşebileceği belirtildi.