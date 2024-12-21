Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı 100-82 ile Geçti

Spor

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

GALATASARAY: Livingston 10, Blumbergs 10, Palmer 16, Delgado 10, Göksenin Köksal 5, Young 5, Cummings 27, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 7

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Muhaymin Mustafa 13, Moore 21, Tinkle 10, Gach 19, Brajkovic 4, Tarık Sezgün, Tolga Kay 3, Appleby 7, Ege Demir 4, Yiğit Onan 1

1'İNCİ PERİYOT: 29-21

DEVRE: 55-55

3'ÜNCü PERİYOT: 75-71

Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti. Galatasaray maçtan 100-82 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 8'inci galibiyetini elde etti.