Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor ile Karşılaşıyor

Lider Galatasaray, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Sakatlıklar savunmada sıkıntı yaratıyor.

07.12.2024 09:46
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 14 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sivas temsilcisi, 15. hafta öncesinde 18 puanla 9. sırada yer aldı.

Galatasaray savunmasında önemli eksikler

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak. Durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın ise forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Deplasmanda kazanma serisini 14 maç

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.

Son 16 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Gol umudu Osimhen olacak

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen olacak.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 9 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki son 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 müsabakada 9 kez gol attı.

Galatasaray'da Osimhen'i resmi müsabakalarda altışar golü olan Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, 4 gol atan Dries Mertens, ikişer kez fileleri havalandıran Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı takip ediyor.

Bu sezon ikinci gündüz maçı

Galatasaray, bu sezon ikinci kez gündüz maça çıkacak.

Ligin 12. haftasında saat 16.00 seansında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci gündüz maçını Sivasspor ile yapacak.

Sivas'taki hava koşulları nedeniyle saat 16.00'da oynanacak maç sırasında sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Galatasaray, Sivas deplasmanından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak. O müsabaka gününde ise sıcaklık 0'ın altına düşecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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