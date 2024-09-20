Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Fenerbahçe ile derbi için antrenmanlarını tamamladı, Icardi takımla çalıştı.

20.09.2024 21:49
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise saha çalışmalarına başladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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