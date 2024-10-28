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Galatasaray Derbide Önde

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

28.10.2024 21:04
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Joao Mario'nun sağ taraftan yerden ortasında Gedson'u geçen top Semih Kılıçsoy'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai'nin sağ taraftan uzun pasında uzak kale direği dibinde topla buluşan Yunus'un gelişine vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi.

13. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez'in uzak kale direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45. dakikada Davinson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Icardi'nin çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top, az farkla uzak kasle direğinin yanında kornere gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Moura Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batsuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Gol: Davinson Sanchez (dk. 13) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Davinson Sanchez, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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