Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralık olarak gönderildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi olarak bildirdi. Köhn, Galatasaray formasıyla geçirdiği bir sezonun ardından Almanya'ya geri dönecek.
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30.08.2024 17:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığını TFF'ye bildirdi. - Son Dakika
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