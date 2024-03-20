Galatasaray Kulübünde Mart Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kulübünde Mart Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübünde Mart Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübü, mart ayı olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kulübün faaliyetleri hakkında görüşler paylaşılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili açıklamalarına tepki gösterildi. Divan kurulu üyeleri, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti. Ayrıca toplantıda kulüp üye sayısının 11 binin üzerinde olduğu açıklandı.

20.03.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya yönetim kurulundan ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile üyeler İsmail Sarıkaya ve Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesinin cenaze törenine katıldığı için toplantıya yaklaşık 1 saat gecikmeli geldi.

Toplantıda söz alan üyeler kulübün faaliyetleri hakkında görüş bildirdi. Üyelerden bazıları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, son dönemdeki gerginlikler karşısındaki duruşu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yönetimini tebrik etti.

Eray Yazgan: "(Ali Koç) Umarım aklını başına devşirir"

Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" açıklamasını eleştirdi. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hüsnü Seçkin Koç, yönetim kurulunun da aksiyon alması gerektiğini söyledi.

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür." ifadelerini kullandı.

Kulüp üye sayısı 11 binin üzerinde

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün aktif üye sayısının 11 bin 368 kişi olduğunu açıkladı.

Toplantının başında kulüp ve divan kuruluyla ilgili bilgi veren Derkan, 31 Aralık 2023 itibarıyla 11 bin 368 üyenin olduğunu ve bunların yüzde 27'sinin divan kurulu üyesi olduğunu dile getirdi.

Başkan Dursun Özbek'ten Taner Aşkın'a Erden Timur tepkisi

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u eleştiren eski yöneticilerden Taner Aşkın'a tepki gösterdi.

Toplantıda söz alan Aşkın, Erden Timur'a yönelik eleştirilerde bulundu. Aşkın'ın Timur için "Atanmış biri. Seçilmiş değil." demesi üzerine başkan Özbek, "Kendisinin cenazesi var. Ayıp. Biraz saygılı olalım. Bizi temsil ediyor. Kullandığınız ifadelere dikkat edin. Bugünkü durumuna da saygı gösterin." diye konuştu.

Aşkın, bunun üzerine eleştirilerini bitireceğini söyledi.

Ayrıca toplantının sonunda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da divan kurulu adına Erden Timur'dan özür diledi.

Kükner: "Ali Koç'u mahkemeye vereceğim"

Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi.

Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kükner, "Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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