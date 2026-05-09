Galatasaray, Dua Lipa\'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Galatasaray’ın, şampiyonluk kutlamaları için dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya dev bir teklif yaptığı öne sürüldü.

4 ŞARKI İÇİN 2 MİLYON DOLAR

Gazeteci Yakup Çınar’ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, kutlamalarda sahne alması için Dua Lipa’ya 2 milyon dolarlık teklif sundu.

KUTLAMALAR İÇİN DEV PLAN

Haberde, Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonunu dünya çapında ses getirecek bir etkinliğe dönüştürmek istediği belirtildi. Dua Lipa iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa, son yılların en popüler dünya yıldızları arasında gösteriliyor. Ortaya atılan iddia sonrası çok sayıda taraftar kutlamalarda Dua Lipa’yı görmek istediğini belirten paylaşımlar yaptı.