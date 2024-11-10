Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı - Son Dakika
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Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı

Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı

Türkiye'de iki dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde toplam 13 kupa kazanan Gomis, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 51 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

10.11.2024 23:55
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Ryan Babel'in ardından Galatasaray forması giyen bir yıldız daha futbolu bıraktı. İki farklı ddönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Fransız golcü Bafetimbi Gomis, futbola veda etme kararı geldi.

39 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Gomis, sezonun devam ettiği Japonya Ligi'nde son olarak 16 Haziran'da oynanan Vissel Kobe-Kawasaki Frontale maçında forma giymişti.

GOMİS'İN KARİYERİ

Gomis, kariyeri boyunca; Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi. Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı. Golcü futbolcu,Galatasaray forması ile ise 86 maça çıkıp 51 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Fransız forvet, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.

BABEL DE BIRAKMIŞTI

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray da forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. 37 yaşındaki Babel, emeklilik kararını sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler futbol" notuyla paylaştığı videoyla duyurmuştu.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    ne kadar güzel başlık olmuş sevgili admin febelimisin 0 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Napalım eski yamyam 0 0 Yanıtla
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