Galatasaray Ekmas, Almanya ekibi EWE Baskets Oldenburg'a yenildi

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Galatasaray Ekmas, Almanya ekibi EWE Baskets Oldenburg'a 77-56 yenildi.
Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 19-16 önde bitirse de devre arasına EWE Baskets Oldenburg'un 38-28 üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıda farkı açan Almanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 56-40 önde geçtiği mücadeleyi 77-56 kazandı.
Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen ve kulüplerin 18 yaş altı takımlarının katıldığı turnuvada Türkiye'den Galatasaray Ekmas ve TOFAŞ yer alıyor.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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