Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet Derbi Maçında Karşı Karşıya

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.
Ligde kötü günler geçiren ve son 3 maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Emlakjet ise 9 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.
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