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Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet Derbi Maçında Karşı Karşıya - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet Derbi Maçında Karşı Karşıya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, yarın saat 13.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray Ekmas son 3 maçını kaybederek 13. sırada yer alırken, Beşiktaş Emlakjet ise son 3 karşılaşmayı kazanarak 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet Derbi Maçında Karşı Karşıya
23.12.2023 - 10:55,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Ligde kötü günler geçiren ve son 3 maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Emlakjet ise 9 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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