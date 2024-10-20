Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Elfsborg Maçı İçin Antrenmana Başladı - Son Dakika
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