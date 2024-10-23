Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yenerek Tarih Yazdı - Son Dakika
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Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yenerek Tarih Yazdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek İsveç takımlarına karşı ilk iç saha galibiyetini aldı.

23.10.2024 20:46
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç temsilcisi Elfsborg karşısında ikinci yarıda 3 gol yese de sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

RAMS Park'taki mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile duran toplar ve yan ortalarda pozisyona girdi. Konuk takımın kalecisi Isak Pettersson'un iyi performansı Galatasaray'ın skoru bulmasını önledi. Etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, aradığı golü 28. dakikada Icardi ile buldu. Pettersson'un 39. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrasında farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarı ilk 45 dakikanın tam tersi oldu. Daha etkili oynayan konuk takım, 52. dakikada Niklas Hult'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Sarı-siyahlılar, 65. dakikada Michael Baidoo'nun penaltı golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Hücuma çıkmakta zorlanan ve kalesinde tehlikeli pozisyonlar veren Galatasaray, yaşadığı panikten Yunus Akgün'ün 83. dakikada attığı golle çıktı ve farkı yeniden 2'ye yükseltti: 4-2.

Kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada Johan Larsson'un golüne engel olamayınca skor 4-3 oldu.

Stresli geçen son anlarda Michy Batshuayi ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edilen Galatasaray, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.

İstanbul'a birer galibiyet ve yenilgiyle gelen Elfsborg ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Sahasında ilk kez İsveç takımını yendi

Galatasaray, tarihinde ilk kez sahasında bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuna başlayan ve ilk kez Elfsborg ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileriyle 8. randevusuna çıktı. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Galatasaray, Elfsborg'u yenerek galibiyet sayısını 2'ye çıkardı.

Elfsborg maçına kadar tek galibiyetini 1976'da deplamanda alan Galatasaray, iç sahada İsveç takımlarına karşı çıktığı 5. maçta (İkişer beraberlik ve yenilgi) ilk kez kazandı.

Avrupa Ligi'nde son 17 maçın 15'ini kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 17 müsabakanın 15'inde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadın.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Icardi, Baros'u yakaladı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en yabancı oyuncular listesinde ikinci sıradaki Milan Baros'u yakaladı.

Sarı-kırmızılı takımla üçüncü sezonunu geçiren Icardi, 85. resmi maçına Elfsborg karşısında çıktı. Bu müsabakaya kadar 60 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki santrfor, İsveç temsilcisi karşısında perdeyi açan golü kaydetti.

Toplamda 61 gole ulaşan Icardi, Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros ile gol sayılarını eşitledi.

Icardi, son 6 maçın 4'ünde fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi.

Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Yunus Akgün Avrupa'da firesiz gidiyor

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta da gol attı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasından sonra sarı-kırmızılı ekibin sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 13. resmi maçını oynadı.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK ve RFS maçlarının ardından Elfsborg mücadelesinde de gol kaydetti. Yunus, resmi maçlarda toplamda 5 gole ulaştı.

Barış Alper, Avrupa'da ilk kez gol attı

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Temmuz 2021'de transfer olduğu Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Barış Alper, Elfsborg maçına kadar geçen sürede 122 resmi müsabakaya çıkıp, 15 kez ağları havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 14'ünü Süper Lig'de 1'ini ise Türkiye Kupası maçında kaydetti.

İsveç temsilcisi Elfsborg mücadelesiyle Galatasaray'daki 24. Avrupa kupası maçına çıkan Barış Alper, bu kulvarda ilk kez skor katkısı verdi.

Batshuayi'nin golü VAR'a takıldı

Galatasaray'ın 90+5. dakikada Michy Batshuayi ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Son anları sıkıntılı geçen mücadelenin 90+5. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Batshuayi ile golü buldu ve skoru 5-3'e getirdi. Hakem Matej Jug orta noktayı göstermesinin ardından yapılan VAR incelemesinde Batshuayi'nin ofsaytta olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

Elfsborg, VAR ile penaltı kazandı

VAR incelemesinin ardından Galatasaray aleyhine penaltı verildi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz ile Ahmed Qasem'in girdiği ikili mücadelede top kornere çıktı. Sloven hakem Matj Jug, köşe gönderini gösterdi.

Ancak 3 dakika 40 saniye süren VAR incelemesinin ardından Barış Alper'in topa elle müdahale ettiği belirlendi ve Elfsborg lehine penaltıya hükmedildi.

Mertens'ten Barış Alper'e destek

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, üst üste top kayıpları yapan Barış Alper Yılmaz'a alkışla moral verdi.

Mücadelenin ilk yarısında Barış Alper üst üste 3 kez top kaybı yaptı. Mertens, moralinin bozulduğunu fark ettiği Barış Alper'e alkışlayarak destek oldu.

Mertens'in bu hareketi üzerine tribünlerden de Barış Alper Yılmaz'a destek alkışı geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yenerek Tarih Yazdı - Son Dakika

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