Galatasaray, Elfsborg'u Konuk Ediyor

Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

Sloven hakem Jug yönetecek

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

Son 9 maçını kaybetmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

Kaleyi Günay Güvenç koruyacak

Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK ve RFS müsabakalarında cezasının 2 maçını geçiren Uruguaylı kaleci, Elfsborg karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.

Jakobs, Sallai, Eyüp ve Gökdeniz forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.

Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

Elfsborg, liginde zirveden uzakta

Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı.

Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.