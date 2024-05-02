Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, pas çalışması, savunma ve hücum organizasyonları yapıldı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

02.05.2024 21:55
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamladı.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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