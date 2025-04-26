Galatasaray, Eyüpspor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olacak.
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