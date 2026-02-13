Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

13.02.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftaya 52 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla 15. basamakta yer alan Eyüpspor'u konuk etti.

RAMS Park'ta büyük oranda dolu tribünler önünde yapılan maça hızlı giren Galatasaray, 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle devre arasına 2-0 önde girdi.

İlk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalan rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulan "Cimbom" 48 ve 70. dakikalarda Icardi'nin ayağından gelen gollerle 4-0'lık üstünlük yakaladı. Eyüpspor, 71. dakikada Metehan Altunbaş'un golüyle farkı 3'e indirdi. Müsabakanın 87. dakikasında Jerome Onguene'nin kendi kalesine gönderdiği topla bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 22. maçında 17. kez kazandı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 55'e çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, 49 puanlı Fenerbahçe'nin yarın 45 puanlı Trabzonspor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

Kötü bir sezon geçiren ikas Eyüpspor ise bu sezonki 12. mağlubiyetini yaşadı. Geride kalan bölümde 4 galibiyet, 6 da beraberliği bulunan eflatun-sarılı takım, 18 puanda kaldı.

Ligde 10 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8. kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor'un ardından Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.

RAMS Park'ta yenilmezlik serisi 30 maç

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

Galatasaray, 14. kez 3 ve üstü gol attı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22 maçın 14'ünde 3 ve üstü gol atmayı başardı.

Bu sezon ligin en fazla gol atan takımı olan "Cimbom" Eyüpspor mücadelesini 5-1 kazanarak toplam gol sayısını 55'e çıkardı. Galatasaray, 22. hafta sonunda ligdeki 14. mücadelede 3 ve üstü sayıda gol buldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Bu sezon ilk kez 5 gol attı

Galatasaray, bu sezon en fazla gol attığı maçı Eyüpspor'a karşı oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir müsabakada 5 gol birden attı. Son 5 gollü galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında yine Eyüpspor'a karşı alan "Cimbom" ligde 26 maç sonra aynı sevinci yaşadı.

Yunus kafa gollerini sevdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, üst üste 2 hafta kafayla ağları havalandırdı.

Ligin 21. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında kafayla gol atan Yunus, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında kafa golü attı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Eyüpspor mücadelesinin de 2. dakikasında takımını öne geçiren golü kafayla kaydetti.

Yunus, Süper Lig'deki 19. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da ise 1 golü bulunan 25 yaşındaki mili futbolcu, toplamda 8 gole ulaştı.

Icardi "hat-trick" yaptı

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, Eyüpspor mücadelesini 3 golle tamamladı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız, bu sezonki 33. resmi müsabakasında ter döktü. Ligdeki 21. maçında "üçleme" yaparak 13 gole ulaşan Icardi, toplam gol sayısını ise 14'e taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yapılan maçta Galatasaray kariyerindeki 73. golü atarak kulüp tarihine geçen Icardi, Eyüpspor ağlarını 3 kez havalandırarak toplamdaki gol sayısını 76'ya taşıdı.

Mauro Icardi, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 14 Nisan 2023'te RAMS Park'ta yapılan Kayserispor müsabakasının ardından sarı-kırmızılı formayla ikinci kez "hat-tirck" sevinci yaşadı.

Icardi, RAMS Park'ta en fazla gol atan oyuncu oldu

Arjantinli yıldız Icardi, 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en fazla gol atan Galatasaraylı futbolcu ünvanını aldı.

Icardi, Eyüpspor müsabakasında fileleri 3 kez havalandırarak Seyrantepe'deki gol sayısını 47'ye çıkardı. Yıldız santrfor, bu golle Burak Yılmaz'ı (44) geride bırakarak rekor kırdı.

Uğurcan, kritik kurtarışlar yaptı

Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçında kritik kurtarışlar yaptı.

Mücadeleye iyi başlayan Uğurcan, 7. dakikada Umut Bozok'un karşı karşıya şutunda ve 25. dakikada Jerome Onguene kafa vuruşunda topun filelere gitmesine engel oldu. Uğurcan, 1-0 önde olduğu dakikalarda takımının skor üstünlüğünü korumasına büyük katkı verdi.

Nhaga, ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 18 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor mücadelesinin 58. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nhaga her topu ayağına aldığında coşkuyla ayağa kalktı.

Eyüpspor, maçı 10 kişi tamamladı

ikas Eyüpspor, Galatasaray karşısında müsabakanın büyük bölümünde 1 kişi eksik mücadele etti.

Eflatun-sarılı takımda genç stoper Bedirhan Özyurt, karşılaşmanın 38. dakikasında santra noktasına yakın bölgede topu Yunus Akgün'e kaptırdı. Son adam pozisyonundaki Bedirhan, meşin yuvarlağı almak için yaptığı hamleyle Yunus'un yerde kalmasına neden oldu.

Hakem Çağdaş Altay, pozisyonda faul olduğunu tespit ederek Bedirhan'ı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Taksilere “Mali cihaz“ zorunluluğu Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak Taksilere "Mali cihaz" zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak
11 ilde operasyon 94 bakanlık çalışanı gözaltında 11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
Şampiyonluğa koşan takımı yıkan beraberlik Şampiyonluğa koşan takımı yıkan beraberlik
Dünya devine şok ceza Taraftarlar isyan edecek Dünya devine şok ceza! Taraftarlar isyan edecek
Al sana Amerikan Rüyası Güpegündüz silah zoruyla gasbettiler Al sana Amerikan Rüyası! Güpegündüz silah zoruyla gasbettiler
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu "Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Ünlü oyuncu Onur Ünsal’dan oje açıklaması Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
6 partili ittifaka katılacak mı Yavuz Ağıralioğlu tavrını belli etti 6 partili ittifaka katılacak mı? Yavuz Ağıralioğlu tavrını belli etti
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:20
Zeki Çelik’e İtalya’dan 2 dev talip
Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 23:09:12. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.