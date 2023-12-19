Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 19. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Fatih Karagümrük ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 40 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

19. randevu

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar ligde 18 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlardan birini sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, diğer müsabaka 3-3 berabere sona erdi.

Evinde 24 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Aslan, ligde oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.

3 maçtır kazanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ligde deplasmanda Hatayspor'a mağlup olduktan sonra Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında 3 puanı alan taraf oldu.

Fernando Muslera cezalı

Fatih Karagümrük maçında sarı-kırmızılıların file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Muslera, Adana Demirspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Uruguaylı kalecinin yerine Günay Güvenç sarı-kırmızılıların kalesini koruyacak.

Fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında sakatlık yaşayan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın da tedavisi devam ediyor.

Davinson Sanchez ve Sacha Boey sınırda

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Davinson Sanchez, Karagümrük karşısında sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ile Shota Arveladze 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Buruk, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Shota ise Kasımpaşa'nın başındaydı. Oynanan 3 müsabakanın 2'sini Shota kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.

Shota Arveladze ilk maçında

Fatih Karagümrük, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayrıldı ve takımın başına Shota Arveladze'yi getirdi. Shota, Karagümrük'teki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Karagümrük'te 3 futbolcu cezalı

Fatih Karagümrük'te Galatasaray karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak. Kırmızı-siyahlılarda, Antalyaspor maçında cezalı duruma düşen Federico Ceccherini, Güven Yalçın ve Otabek Shukurov, sarı-kırmızılılar karşısında oynayamayacak.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak. - İSTANBUL