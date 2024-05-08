Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL