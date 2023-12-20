 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yendi
20.12.2023 - 20:51,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ tarafta Boey'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, yerden ceza sahası içi penaltı noktasına doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

13. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ziyech'in direkt kaleye yaptığı serbest vuruşta kaleci Emre meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

34. dakikada ceza sahası dışı orta alanından Eysseric'in kafayla indirdiği topa ceza sahası dışı sol tarafından Rohden'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

41. dakikada ceza sahası dışında Kerem Demirbay'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Emre topu sektirdi. Dönen topa altıpas içerisinde Kerem Aktürkoğlu'nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Wilfred Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Ndombele, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Ryan Mendes, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Lasagna

Yedekler: Furkan Bekleviç, Kerem Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Lawrence, Nazım Sangare, Salih Dursun, Adnan Uğur, Paoletti

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hakim Ziyech (Galatasaray), Rohden, Ryan Mendes (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 20:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement