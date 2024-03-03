Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçları kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynadığı maçlarda kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu istatistiğine devam etti. Cimbom; geride kalan 5 büyük maçta siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri 2'şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı. - İSTANBUL
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Beşiktaş'ın Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Fernando Santos, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Santos, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtirken, maçta verilmeyen penaltı kararlarına da değindi ve hakem hatalarının arttığını ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.
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