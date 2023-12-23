Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Galatasaray, maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. - İSTANBUL
Kaynak: AA