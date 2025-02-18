Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışmaları sürüyor. Karşılaşmayı yönetecek hakemin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı belirsizliğini korurken, 10 yabancı hakemin adı ön plana çıkıyor. Bu hakemler arasında kadın hakem Stephanie Frappart'ın adı da geçiyor.

18.02.2025 11:13
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Gelecek Pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışmaları devam ederken, maçta düdük çalacak ismin yerli mi yabancı mı olacağı bilinmezliğini koruyor.

Bütün ülkenin sonucunu merakla beklediği dev maç için 10 yabancı hakemin adı ön plana çıkıyor.

İşte derbiye atanabilme ihtimali bulunan 10 yabancı hakem;

  • Szymon Marciniak - Polonya
  • Anthony Taylor - İngiltere
  • Davide Massa - İtalya
  • Jesus Gil Manzano - İspanya
  • Francois Letexier - Fransa
  • Daniel Siebert - Almanya
  • Stephanie Frappart - Fransa
  • Slavko Vincic - Slovenya
  • Istvan Kovacs - Romanya
  • Facundo Tello - Arjantin
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali
Stephanie Frappart
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emre2000?:
    aman kadın hakem olmasın, zaten fener yenilcek,yok kadın değilde erkek olsaydı derler :))) 239 25 Yanıtla
  • Elif2016:
    cin Ali yönetsin acur da varda otursun :)))) 225 20 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    wanda nara yonetsin fenerim onuda aradan cıkarmıs olur 29 101 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Anthony Taylor olsun,fenerin bütün ipliğini pazara sürer.. 44 11 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    neden sadece bu maça yabancı hakem bjk küçük takım mı? 11 11 Yanıtla
  • Ahmet Karakan :
    Fransız hakem olmasın sonuçta gs bir fransız takımıdır. 10 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HAKEM KONUSUNDA ARTIK AĞZI OLAN KONUŞUR OLDU AT YALANI BELKİ TUTAR MODUNDA BİR MEDYAMIZ VAR 9 2 Yanıtla
  • Ömer Köse:
    antony Taylor en iyisi 4 2 Yanıtla
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