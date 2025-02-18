Gelecek Pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışmaları devam ederken, maçta düdük çalacak ismin yerli mi yabancı mı olacağı bilinmezliğini koruyor.
Bütün ülkenin sonucunu merakla beklediği dev maç için 10 yabancı hakemin adı ön plana çıkıyor.
İşte derbiye atanabilme ihtimali bulunan 10 yabancı hakem;
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadın hakem ihtimali - Son Dakika
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