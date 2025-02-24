Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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TFF, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olarak Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı. Müsabakayı Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakemliği ise Kadir Sağlam üstlenecek. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

24.02.2025 12:07
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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek.

VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Kadir Sağlam, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İbrahim Tokgöz:
    kim yönetirse yönetsin, Galatasaray Çakar geçer affetmez, şike bahçeye kümeye 20 66 Yanıtla
  • ferhat eser:
    maçlar varda tecelli ediyor maçların hakeminin yerli yabancı olması hiç birşey değiştirmez yani sonuç galatasaray lehine bugün var geseye kaybettirmez yine geçmiş olsun sana dönerbahce 12 24 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    maydanoz döner ve Galatasaray puhaahaha fetösaray 15 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    OPERASYON ÇOK AÇİK GALATSARAY KAZANIRSA LİG BİTER LİG BİTERSE YAYIN GELİRİ BAŞTA İ OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KURUM ZARAR EDECEK TFF VE VE FB DE İSTİFALAR GELECEK ORTALIK KARIŞACAK KAZANMAMASI İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ PİSLİK YAPILACAK 4 10 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Halil Umut Meler'i de Vara koysaydiniz himmetsaraylilara teselli olurdu kadrolu hakemleri. Neyse 4.hakem Kadir Sağlam miş, 6s nin her Avrupa dönüşü kadrolu hakemi. Orta hakem sakatlanirsa Kadir Sağlam devreye girer. Hakem sakatlanir mi demeyin. Olur mu olur bu maçta hiç şaşırmam. 6 0 Yanıtla
  • 6490203:
    dördüncü hakem ve avar hakemi neden Türk bunalmış edilemez şike var bunda hakemler ve futbolcular hatta seyirciler bile yabancı olmalı 0 0 Yanıtla
  • servet esen:
    maydonozdöner 0. fenerbahçe 2 0 0 Yanıtla
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