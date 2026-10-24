Galatasaray-Fenerbahçe lig derbilerinde ilk golü atan taraf 138 maçta 10 kez kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray-Fenerbahçe lig derbilerinde ilk golü atan taraf 138 maçta 10 kez kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Ekim Pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, 138 lig maçında ilk golü atan taraf sadece 10 kez kaybetti. Bu maçlarda Galatasaray 34, Fenerbahçe 48 karşılaşmayı ilk golü atarak kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor.

Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu.

Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı.

İki ekibin bugüne kadar oynadığı 138 lig maçının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.

İlk golü atan takımın kaybettiği 10 maç

İki takımın 138 maçlık lig mücadelesinde toplam 10 maçta ilk golü atan takım sahadan puansız ayrıldı.

1970-1971 sezonunda Galatasaray öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederken, bu sonuç iki takım arasında öne geçen ekibin kaybettiği ilk müsabaka oldu.

1975-1976 sezonunda ise Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 1986-1987, 1987-1988 ve 1993-1994 sezonlarında, geriye düştüğü maçlarda sahadan 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin yenik duruma düşüp 3 puana uzandığı son mücadele ise 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla tamamlandı.

1970-1971 sezonunda geriden gelip kazanan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana benzer senaryoyu 4 kez yaşadı.

2008-2009 sezonunda sahasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, 90 dakikayı 4-1 galip tamamlamıştı. 2010-2011 sezonunda deplasmanda 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

2012-2013 ve 2021-2022 sezonlarında da rakibi karşısında ilk golü yiyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda 2-1'lik skorlarla 3 puana uzanan taraf oldu.

20 maçta gol sesi yükselmedi

İki takım arasında oynanan müsabakaların 46'sı beraberlikle sonuçlanırken, bu maçların 20'sinde gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe, öne geçtiği 12 maçta rakibine yakalandı. Bu müsabakaların 8'i 1-1, 4'ü ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Berabere biten müsabakaların 14'ünde ise Galatasaray öne geçen taraf oldu. Bu maçlarda 9 kez 1-1'lik skor ortaya çıkarken 4 maç 2-2 eşitlikle tamamlandı. 1982-1983 sezonunda oynanan mücadele ise 4-4 beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 1-1 eşitliği yakalarken, sarı-kırmızılı ekip mücadelede 4-1 öne geçti. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-4'e getiren taraf oldu.

Galatasaray bu sezon ligde 6 maçta öne geçen taraf oldu

Ligdeki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu müsabakaların 6'sında öne geçen taraf oldu.

Sezonun ilk haftasında Çorum FK karşısında skoru 1-0'a getiren sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Erzurumspor FK, Başakşehir, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında ilk golü bulup 3 puana uzanan Galatasaray, geriye düştüğü Göztepe mücadelesini ise 3-2 kazanmayı başardı.

Okan Buruk'un ekibi, mağlup duruma düştüğü Trabzonspor müsabakasından ise 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe 8 lig maçının 7'sinde öne geçti

Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, yalnızca 0-0 berabere biten Gaziantep FK mücadelesinde gol atamadı.

Ligdeki 7 maçta da öne geçen taraf olan Fenerbahçe, bu müsabakaların 2'sinde rakiplerine kaybetti.

Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4. haftada derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş karşısında da skoru 1-0'a getirirken rakibine 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, öne geçtiği TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarından ise 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: AA
GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:59:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe lig derbilerinde ilk golü atan taraf 138 maçta 10 kez kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei