Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi özel maske ile çalıştı. Antrenman öncesinde ise Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin doğum günü kutlandı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda özel maske ile çalıştı.
Antrenman öncesinde ise Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin doğum günü kutlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Antrenman, Teknik Direktör, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika