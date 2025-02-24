Galatasaray Fenerbahçe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de başlayacak müsabakada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.
Sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi. - İSTANBUL
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