Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Ardındaki Darp Olayı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Ardındaki Darp Olayı

28.05.2025 12:13
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Olayla ilgili yargılanan Jayden Oosterwolde, duruşmada kimseye dokunmadığını ifade etti.

Ayşe GÜREL/ - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki maçının ardından yaşanan ve stat müdürünün darbedildiği olaylara ilişkin futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunma yapan futbolcu Oosterwolde, "Ne olduğunu ben de bilmiyorum, kimseye dokunmadım" dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilebilmesi için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mahkeme heyetinin zorla getirme kararı verdiği sanık Jayden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür ile Galatasaray'ın stat müdürü Ali Çelikkıran ve avukatları katıldı. Sanık Jayden Quinn Oosterwolde, aylık gelirinin 100 bin euro civarı olduğunu söyleyerek savunmasında, "O gün galibiyeti kutlamak için çıkmıştım. Sahanın ortasında fotoğraf çekmiştim, sonrasında birisi gelip bayrağımızı almak istedi. Sonra birçok kişi bir araya geldi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum, kimseye dokunmadım. Kimseye tekme atmadım ve vurmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım, onu bile bilmiyorum. Çevrede çok fazla insan vardı, kimin kime vurduğunu bilmiyorum. Ben sadece kendim için buradayım. Kamu yararına çalışma cezasını kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

'ALİ ÇELİKKIRAN'A DA KİMİN VURDUĞUNU GÖRMEDİM'

Zorla getirilme kararı olan tanık Mert Müldür ifadesinde, "Biz orada fotoğraf çekilmek istiyorduk. O sırada karşı taraftan biri gelip bizim bayrağımızı şiddetli bir şekilde indirmişti. Ondan sonra ortalık karıştı. Kimin kime vurduğunu görmedim. Ali Çelikkıran'a da kimin vurduğunu görmedim, hiçbir fikrim yok. Fotoğrafta zaten 4-5 kişi vardı, daha sonra kim gitti kim geldi bilmiyorum. Olay yerinde Ali Çelikkıran'ı görmüştüm ama hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla bayrağı Ali Çelikkıran indiriyordu. Fotoğraf çekilenler arasında ben, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat vardı, bir de o zamanki kulüp doktorumuz Ertuğrul vardı" dedi.

'BANA TEKME ATTI'

Şikayetçi Ali Çelikkıran, "Şu anda duruşma salonunda bulunan sanık Oosterwolde bana vurdu, bana tekme attı. Diğer sanıklar da bana vurdu. Zaten daha önceki ifadelerimde hangi sanığın vurduğundan emin olduğumu, hangisinden emin olmadığımı söylemiştim" dedi.

Duruşma, eksik hususların giderilebilmesi için 18 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Ardındaki Darp Olayı - Son Dakika

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