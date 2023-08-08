Galatasaray, Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Tete'yi transfer ediyor - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Tete'yi transfer ediyor

08.08.2023 14:23

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Tete'yi kadrosuna katmak üzere. Brezilyalı futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmayarak vazgeçtiği Tete'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

GALATASARAY İÇİN SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin şartlarını uygun bulmadığı için transferinden vazgeçtiği Tete'yi kadrosuna katıyor. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılar için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.

"TRANSFERİN TARAFIMIZA UYGUN OLMADIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

KARİYERİ

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.

Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmadığı Tete, Galatasaray'a imza atıyor
YORUMLAR (3)
  • Kemal Demir: Bu kadar yüksek sozlesmelerin altina imza atip kulüpleri borc batagina sokan yoneticiler acaba kendi şirketlerini de bu şekilde mi yonetiyorlar acaba Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • Azat Tetik: FENER ALACAKTI AÇIKLAMA YAPMIŞLAR OYUNCU BİZE UYGUN DEĞİL ÇÜNKÜ İKİNCİ ZAHA VAKASI OLDU . Zahahahaha , TEHTEEHTEHTEHTHEHTHEHT ÇÖDSFÇÖDSÇÖSDF Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • Alperen Umut: Vayyy fenev vay al sana 2.çalım ezikler sizi?? Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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