Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
09.01.2026 16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haber Videosu

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hava şartlarından dolayı saat 18.45'e alındı.

TFF, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saatinde değişikliğe gitti. TFF, derbinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

18.45'E ÇEKİLDİ

TFF'nin resmi açıklamasında, "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hakem Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    saat degisiyorda stat niye degisemiyor orasi cok rüzgar alan bir saha 6 1 Yanıtla
  • 12karaoglan 12karaoglan:
    bir zahmet hakemide alın değişin 6 1 Yanıtla
