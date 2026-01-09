Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

TFF, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saatinde değişikliğe gitti. TFF, derbinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı.

18.45'E ÇEKİLDİ

TFF'nin resmi açıklamasında, "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" denildi.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hakem Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.